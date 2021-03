Por O Dia

Publicado 14/03/2021 13:47

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, faz um alerta para a população, especialmente aos idosos, sobre informações a respeito do início da Campanha de Vacinação contra a Gripe (H1N1). De acordo com a Secretaria, o texto que está circulando nas redes sociais e aplicativos de mensagem, na verdade é sobre a campanha de 2020, não havendo ainda data prevista para início da imunização este ano.



Na mensagem que está circulando na internet, as pessoas com mais de 60 anos são orientadas a buscar a imunização a partir do dia 23, mas a convocação foi feita no ano passado, quando o município inclusive estabeleceu um sistema de drive-thru para vacinar os idosos, em função da pandemia de Covid-19.



De acordo com a Secretaria de Saúde, a campanha de vacinação deste ano ainda está sendo programada e as informações serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Teresópolis em breve.