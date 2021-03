A Prefeitura de Teresópolis, por meio do Setor de Estatísticas e Matrículas da Secretaria Municipal de Educação, divulgou nesta segunda-feira (15/03) oe conveniadas e centros de educação infantil para o. Também foi liberada a lista de espera dos alunos que não foram alocados. As duas listas podem ser acessadas pelo site da Prefeitura e na página da Secretaria de Educação Para consultar o resultado de vagas, basta ter em mãos o número do protocolo entregue aos pais e responsáveis no ato da pré-matrícula, realizada no mês de fevereiro, ou ainda o número do CPF do responsável, o nome do aluno ou do responsável. Mais informações podem ser obtidas com o Setor de Estatísticas e Matrículas pelo telefone (21) 2641-4590, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.Das 854 vagas oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo de 2021, 428 foram sorteadas para turmas de berçário, maternal e jardim e disponibilizadas para as crianças que moram próximo das unidades escolares, como determinado pela Lei Municipal 3.785/2019. As 426 vagas restantes foram preenchidas de acordo com os critérios de concessão definidos pela referida lei: mãe trabalhadora, situação de risco, necessidades especiais, mães adolescentes, programas sociais e baixa renda.. Porém, poderá sofrer alterações, já que devido ao agravamento do contágio pelo coronavírus em todo o país, o Plano Municipal de Retomada da Educação para o Ano Letivo de 2021 ainda não definiu uma data para o retorno das atividades presenciais dos alunos da Rede Municipal de Ensino.