A Prefeitura de Teresópolis divulgou nesta terça-feira (16/03) novas informações sobre o concurso público para provimento de 301 vagas e cadastro de reserva para professores da rede municipal de ensino. De acordo com o resultado preliminar, foram 2.916 aprovados; 3.119 ausentes; e 9.364 eliminados. O resultado final e a classificação pós-recursos serão divulgados no dia 4 de maio.

O edital com as informações dos aprovados está disponível no site oficial do Instituto AOCP , que organizou o concurso. Lá podem ser consultados o edital de Pareceres dos Recursos Deferidos contra o Gabarito Preliminar, o Gabarito pós-recursos, as folhas de respostas da Prova Objetiva e o Resultado da Prova Objetiva – Preliminar.