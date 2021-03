Por O Dia

Publicado 17/03/2021 17:02 | Atualizado 17/03/2021 18:23

A Prefeitura de Teresópolis divulgou nesta quarta-feira (17/03) os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), que fazem parte do levantamento do Ministério da Economia, onde o município aparece, pelo sexto mês consecutivo, com saldo positivo de emprego. Os dados são referentes aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro.

De acordo com os dados compilados pela Prefeitura, somente em janeiro de 2021 foram registradas 1.119 admissões, em um saldo positivo de 186 empregos. Nos meses anteriores, esses valores também foram positivos, com destaque para setembro, quando foi registrada a maior alta: agosto (73), setembro (418), outubro (275), novembro (385), dezembro (89) e janeiro (89).

Publicidade

O resultado foi positivo em todos os setores, exceto a indústria. O setor de serviços foi o que mais empregou, seguido do comércio. O setor de serviços também obteve o melhor saldo positivo, seguido da construção civil.

No entanto, no acumulado de janeiro de 2020 a janeiro de 2021 o município ainda apresenta saldo negativo de -283 posições, como consequência dos efeitos da pandemia e o fechamento de atividades para o distanciamento social, em especial entre março e julho de 2020.



Nesta quarta (17/03), a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária e o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda de Teresópolis se reuniram, de forma virtual para análise dados e encaminhamento de relatório para o “Pra Cima Terê” - Programa Estratégico de Recuperação da Economia e Geração de Empregos.