Por O Dia

Publicado 17/03/2021 19:35 | Atualizado 17/03/2021 19:45

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, recebeu, na noite desta terça-feira (16/03), na sede do Executivo Municipal, os prefeitos de Petrópolis, Hingo Hammes, e de Nova Friburgo, Johnny Maycon. Durante a reunião, foram discutidas ações conjuntas regionais para enfrentamento à Covid-19.

As cidades são as três maiores da Região Serrana e já passaram dos 20 mil casos positivos confirmados da doença (no caso de Nova Friburgo dos 10 mil casos) e juntas somam mais de 1.300 mortes pela doença. Atualmente, todas apresentam uma alta taxa de ocupação dos leitos de UTI e vem buscando junto ao Governo do Estado do Estado e hospitais conveniados aos SUS a abertura de mais leitos exclusivos para pacientes Covid-19.



“Os municípios compartilham os mesmos desafios e juntos buscamos encontrar soluções para o momento delicado que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta. Conversamos por telefone com o Governador Cláudio Castro sobre a abertura de novos leitos e apoio do estado aos municípios da região”, pontuou Claussen.



Também participaram da reunião os vice-prefeitos de Teresópolis, Dr. Ari Boulanger, e de Nova Friburgo, Serginho, o secretário de Governo e Coordenação de Teresópolis, Gilson Lopes, e o secretário de Saúde de Petrópolis, Aloisio Barbosa da Silva Filho.