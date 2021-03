Por O Dia

Publicado 18/03/2021 13:13

Já chegou a Teresópolis o novo lote de vacina contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (18/03), o município recebeu mais 2.280 doses da CoronaVac, que serão utilizadas para ampliação do público-alvo e também para imunização com segunda dose para quem já foi imunizado.

As vacinas foram transportadas do Rio de Janeiro para Teresópolis em helicóptero da Polícia Civil, que pousou no espaço do 7º CPA (Comando de Policiamento de Área), no Parque Ermitage.

Até às 12h desta quinta-feira, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde imunizaram 10.325 pessoas com a primeira dose e 1.643, com a segunda. Nesta sexta-feira (19/03), o município dá sequência ao Plano de Imunização e vai vacinar com a segunda dose os idosos que receberam a primeira aplicação do imunizante no final do mês de fevereiro.