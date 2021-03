Por O Dia

Publicado 18/03/2021 16:03

A Seção de Comunicação Social do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Teresópolis, publicou nesta quarta-feira (18/03) uma homenagem pelos 21 anos de serviço dos oficiais da turma do Curso de Formação de Soldados (CFSD1/00), com fotos e a legenda “Parabéns aos Policiais Militares! Força e Honra”.

A publicação chamou a atenção da população em geral, que agradeceu aos militares pelo serviço e também de colegas de farda, como o sargento Luis Gustavo, que expressou seu sentimento de honra de ter pertencido ao grupo: “Tenho a honra de ter pertencido a esse grupo e ombreado com eles nas fileiras da corporação! Fica minha saudação em memória aos que ficaram no caminho”, comentou.

Publicidade

O 30º BPM fica em Teresópolis, onde está sediada a 1ª Companhia, mas atende também aos municípios de São José do Vale do Rio Preto (2ª CIA),Carmo e Sumidouro (3ª CIA). Como Batalhão Operacional ele foi instituído em 29 de setembro de 2003 e atualmente está sob comando do tenente-coronel Alexandre Ferreira Barbosa.