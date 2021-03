Por O Dia

A Prefeitura de Teresópolis divulgou nesta quinta-feira (18/03) as informações dos Relatórios de Mobilidade Comunitária do Google, divulgados no início da semana, que mostram que o rodízio de CPF adotado pelo município contribuiu para reduzir o número de pessoas em circulação nos estabelecimentos comerciais e de serviços no município.

De acordo com a Prefeitura, pelo levantamento, realizado entre os dias 31 de janeiro e 14 de março, foram registradas reduções de 42% no segmento de varejo e lazer e de 36% no transporte público, entre outros setores.



Em vigor desde 9 de março exclusivamente para acesso a estabelecimentos comerciais e de serviços, o rodízio de CPF foi retomado pelo Gabinete de Crise contra o Coronavírus, coordenado pelo prefeito Vinicius Claussen, para conter o avanço do contágio da Covid-19 no município.



“Adotamos o rodízio de CPF pela primeira vez em 2020, retornamos com a medida este ano para reduzir as aglomerações, entre outras ações, e os relatórios do Google indicam que foi uma medida acertada da Gestão Municipal. Sabemos que precisamos avançar mais e, em breve, novas medidas serão anunciadas. Voltamos a alertar: só com a consciência e a colaboração de todos conseguiremos reduzir a taxa de contágio pelo coronavírus e aliviar a pressão sobre o sistema de saúde do município”, assinala o prefeito.



Dados - Os Relatórios de Mobilidade da Comunidade têm como objetivo fornecer informações sobre o que mudou em função das políticas criadas para enfrentar a Covid-19. Eles mostram gráficos com tendências de deslocamento ao longo do tempo por região e em diferentes categorias de locais, como varejo e lazer, mercados e farmácias, parques, estações de transporte público, locais de trabalho e áreas residenciais.



O levantamento de dados é coletado de usuários que deixam o histórico de localização de seus telefones celulares ativados. Os relatórios identificam o número de lugares visitados durante a pandemia e comparam esses dados com os hábitos do usuário no mesmo dia da semana em um período-base de cinco semanas.