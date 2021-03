Por O Dia

Publicado 21/03/2021 18:56

O Centro de Atendimento 24 Horas contra a Covid-19 em Teresópolis, montado no Ginásio Pedrão, completou um ano de funcionamento na última semana. De acordo com o balanço feito pela Secretaria Municipal de Saúde, somente entre o dia 1º de março de 2020 e 18 deste mês, foram feitos 138.904 acolhimentos, entre atendimento de médico clínico geral e testagem.



“A prioridade foi oferecer o primeiro acolhimento das pessoas com sintomas suspeitos de contágio pelo coronavírus em um local de fácil acesso, com equipe médica e de enfermagem realizando triagem, orientação, encaminhamento para exame de tomografia e acompanhamento dos pacientes”, relata o prefeito Vinicius Claussen.



De acordo com o último boletim, Teresópolis registra 22.528 casos positivos de Covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 15.721 se recuperaram e 6.351 estão ativos, com 456 óbitos. O município realizou 73.067 testes (rápidos e PCR).



Até o sábado (20/03), o município aplicou 13.683 doses da vacina contra Covid-19, sendo 1.618 primeiras doses e 2.065 segunda dose, em idosos acamados acima de 85 anos, idosos acima de 77 anos e trabalhadores dos serviços de saúde.