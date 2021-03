Por Paula Valviesse

Logo após a abertura de nove novos leitos de UTI Covid-19 no Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Ottaviano (HCTCO) , o município zerou o número de vagas disponíveis na cidade. Os novos leitos foram anunciados na última sexta-feira (19/03), tendo o município passado a contar com 93 leitos exclusivos, sendo 43 leitos clínicos e 50 de UTI. No entanto, no boletim Covid-19 emitido na noite do mesmo dia, os 50 leitos de UTI já constavam como ocupados.

Antes da abertura dos novos leitos, o município estava sem vagas de UTI disponíveis desde a segunda metade do mês de fevereiro, contando apenas com os leitos regulados pelo Estado , tendo os pacientes que precisam de internação na UTI sido transferidos para outros municípios, entre eles Nova Friburgo. A última ampliação de leitos de UTI no município foi no dia 20 de janeiro, quando foram contratados 10 leitos exclusivos no Hospital São José.

Segundo o boletim desta segunda-feira (22/03), Teresópolis registra atualmente 22.796 casos positivos de Covid-19, sendo 6.049 ativos e 464 mortes pela doença. Além dos leitos de UTI, o município está ainda com todos os 43 leitos clínicos ocupados.