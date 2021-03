Teresópolis iniciou nesta terça-feira (23/03) a vacinação de um novo grupo de idosos, conforme cronograma de vacinação, com data definida por faixa etária, que entra em vigor hoje e vai até a próxima segunda-feira (29/03) . A imunização para idosos com 75 anos começou às 9h, nos três postos volantes montados pela Secretaria Municipal de Saúde e, nas primeiras quatro horas de funcionamento, cerca de 800 pessoas já tinham sido vacinadas.NestaA vacinação acontece das 9h às 15h, em sistema drive-thru, no seguintes locais: Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Júlio Rosa, 366, na Tijuca; em Pessegueiros, em frente ao Posto de Saúde; e em Bonsucesso, em frente à Unidade Básica de Saúde. Todos os dias serão distribuídas senhas nos postos.Além disso, os idosos acima das faixas etárias estipuladas e que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 ainda podem comparecer aos postos de atendimento para receber a imunização.Para serem vacinados os idosos devem estar de posse de documentos de identificação (identidade e CPF), além do comprovante de residência. Nestas datas, não é necessário que o idoso e acompanhante obedeçam o CPF do dia, conforme sistema de rodízio vigente.