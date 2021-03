Por O Dia

Publicado 24/03/2021 19:41

Morreu na manhã desta quarta-feira (24/03), aos 90 anos, o ex-prefeito de Teresópolis, Luiz Barbosa Correa. Ele estava internado em um hospital particular de Nova Friburgo com problemas no coração e não resistiu. Nas redes sociais, amigos, familiares e o atual prefeito do município, Vinícius Claussen, lamentaram a perda e enviaram seus sentimentos à família de Luiz, que deixa três filhos e três netos.

Luiz Barbosa Correa nasceu na Serra do Capim, no segundo distrito de Teresópolis. Ele foi prefeito do município entre 1982 e 1983 e de 1993 a 1996. Além disso, ele também foi eleito vereador por dois mandatos, tendo sido escolhido presidente da Câmara em 1975, exerceu cargos de secretário em outros governos e foi eleito deputado estadual em 1986.

Publicidade

“É com grande pesar que recebo a notícia da morte do ex-prefeito de Teresópolis Luiz Barbosa Correa, 90 anos, nesta quarta-feira, 24 de março. Minha solidariedade e sentimentos aos parentes e amigos. Que Deus os abençoe e conforte!”, publicou Vinicius Claussen.