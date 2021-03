Por O Dia

Publicado 28/03/2021 19:55

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, elaborou um cronograma de vacinação, com data definida por faixa etária, que entrou em vigor na última terça-feira (23/03) e vai até a segunda-feira (29/03), com exceção do domingo. Os primeiros vacinados foram os idosos com 75 anos, depois 74, seguindo com essa diminuição de faixa etária até amanhã, quando o município pretende imunizar as pessoas com 70 anos.

Além disso, os idosos acima das faixas etárias estipuladas e que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 ainda podem comparecer aos postos de atendimento para receber a imunização.

Publicidade

A vacinação acontece das 9h às 15h, em sistema drive-thru, na cidade e no interior, no seguintes locais: Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Júlio Rosa, 366, na Tijuca; em Pessegueiros, em frente ao Posto de Saúde; e em Bonsucesso, em frente à Unidade Básica de Saúde. Todos os dias serão distribuídas senhas nos postos.

Para serem vacinados os idosos devem estar de posse de documentos de identificação (identidade e CPF), além do comprovante de residência. Nestas datas, não é necessário que o idoso e acompanhante obedeçam o CPF do dia, conforme sistema de rodízio vigente.