Publicado 30/03/2021 16:52

A partir desta terça-feira (30/03), o Centro de Atendimento 24 Horas Contra o Coronavírus, no Ginásio Pedrão, passa a realizar a testagem das 8h às 20h, diariamente. Outra mudança é que o atendimento antes realizado no EPEM passa a ser feito no Centro de Atendimento do Pedrão, que teve a equipe reforçada. A estratégia visa facilitar a realização do novo teste rápido antígeno. O teste também é feito na UPA.

Desde o último dia 22 deste mês, a população de Teresópolis conta com um novo teste rápido, do tipo antígeno, para diagnóstico de Covid-19. O teste tem uma série de benefícios, como o resultado em até 40 minutos com mais de 90% de confiabilidade e já nas primeiras 24 horas de sintomas.

A Secretaria de Saúde ressalta que todas as Unidades de Atenção Primária à Saúde também orientam e testam para a Covid-19. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Sendo que nas unidades do Rosário, Meudon e Fonte Santa, nos quais foram implantados o programa Saúde na Hora, o atendimento acontece também aos sábados, das 8h às 17h.