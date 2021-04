Por Paula Valviesse

Publicado 03/04/2021 13:00

De acordo com o último boletim emitido pela Prefeitura de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise contra o Coronavírus, o município ultrapassou essa semana a marca de 20 mil pessoas vacinadas. Segundo o vacinômetro, do público-alvo que inclui profissionais da Saúde, idosos acamados acima de 85 anos e idosos acima de 68 anos, 22.592 pessoas já receberam a primeira dose.

Ainda de acordo com o boletim, conforme o prazo estabelecido por cada tipo de vacina, uma vez que o município recebeu doses da CoronaVac e da Astrazeneca, 3.038 pessoas já receberam as duas doses do imunizante.

Conforme publicado no boletim, o município registrou 24.048 casos positivos de Covid-19, estando 6.755 ativos. As mortes pela doença são 512, já o número de casos recuperados somam 16.781.

Teresópolis segue com a testagem diferenciada, tendo realizado até esta sexta-feira 78.199 exames, entre testes rápidos e PCRs.

A taxa de ocupação de leitos no município segue crítica, sem a disponibilidade de leitos de UTI, estando todos os 50 contratados com pacientes, e sem leitos clínicos, com ocupação dos 43 leitos. Com isso, o município atualmente está dependendo da regulação de leitos do Estado, com a transferência de pacientes para outros municípios.