Por O Dia

Publicado 05/04/2021 19:49

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou o calendário de imunização com a segunda dose para as pessoas vacinadas em março com a CoronaVac. Quem tomou a primeira dose na cidade, deve comparecer à Secretaria de Saúde, na Rua Júlio Rosa, 366, no bairro Tijuca. Quem foi imunizado em Pessegueiros e Bonsucesso deve comparecer ao mesmo local da aplicação da primeira dose.

A vacinação acontecerá em quatro datas, conforme os dias que as pessoas receberam a primeira dose do imunizante.

- Vacinados em 12/03, 13/03 e 15/03: segunda dose no dia 05/04 (segunda-feira)

- Vacinados em 20/03, 23/03 e 24/03: segunda dose no dia 13/04 (terça-feira)

- Vacinados em 25/03, 26/03, 27/03 e 29/03: segunda dose no dia 22/04 (quarta-feira)

- Vacinados em 27/03, 29/03, 30/03 e 31/03: segunda dose no dia 26/04 (segunda-feira)

O idoso deve levar documento de identificação e o cartão de vacinação com o registro de data e lote da primeira dose. Idosos que estão em atraso com a segunda dose, ou seja, que já deveriam ter comparecido na última semana de março para receber a vacina, devem aproveitar a vacinação de 5 de abril para garantir a imunização completa.