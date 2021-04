é destaque no Índice de Isolamento Social, uma das estratégias adotadas pelo Gabinete de Crise, coordenado pelo prefeito Vinicius Claussen, para o enfrentamento à disseminação do coronavírus. De acordo com dados fornecidos pela ABR Telecom em consórcio com operadoras de telefonia, que passaram a ser acompanhados pela Prefeitura nesta semana, o município. Nos dias 29 e 30/03, a taxa de isolamento ficou em 46% e no dia 31/03 em 45%.instituídos pela Lei Estadual 3.906/2021, entre os dias 26 de março e 1º de abril, ressaltando-se que o Gabinete de Crise tomou medidas para estimular a população a ficar em casa, tais como, rodízio de CPF para circulação nas ruas, acesso aos transportes públicos, funcionamento interno de repartições públicas, suspensão de atividades escolares presenciais e reforço das barreiras sanitárias nas entradas do município.A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia também incluiu, recentemente, o monitoramento do Distanciamento Social Inteligente , usando informações dos Relatórios de Mobilidade do Google. Os Relatórios refletem tendências de deslocamento dos usuários cujos dispositivos têm a localização ativa e em diferentes categorias de locais, como varejo e lazer, mercados e farmácias, parques, locais de trabalho e áreas residenciais. Vale ressaltar que os dados dos usuários obedecem a protocolos de privacidade do Google.