Por O Dia

Publicado 06/04/2021 17:33 | Atualizado 06/04/2021 17:35

Um homem de 29 anos foi preso na noite desta segunda-feira (5/04) por cárcere privado, na forma da Lei Maria da Penha. O tenente-coronel Cardoso, comandante do 30º BPM, liderou a operação de busca e prisão do suspeito, que tentou fugir de carro após ser denunciado.

Os policiais do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Água Quente, juntamente com o Setor ECO, foram acionados para a Estrada de Santa Rita, em Santa Rita, para atender a ocorrência de cárcere privado. No caminho as equipes se depararam com a vítima, uma mulher de 58 anos, que informou aos agentes que o suspeito a manteve em cárcere e que estaria portando uma arma e que o mesmo teria fugido em um veículo Corsa Branco.

Os Policiais após realizarem buscas conseguiram abordar o suspeito, contudo, não encontraram a referida arma. Ele foi conduzido para a 110° DP onde permaneceu preso.