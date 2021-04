Por O Dia

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, disponibilizou 1,2 mil doses de vacina contra a Covid-19, em três pontos de imunização, para a aplicação da primeira dose em pessoas com 67 anos. No entanto, as doses esgotaram por volta das 14h, sendo aguardada a chegada de novo lote do imunizante para continuar a vacinação para este público-alvo.

A imunização estava prevista para acontecer das 9h às 15h. Foram disponibilizadas 900 doses na Secretaria Municipal de Saúde, Rua Júlio Rosa, 366, na Tijuca; 100 doses no posto de vacinação em frente ao Posto de Saúde de Pessegueiros; e 200 doses no local de imunização em frente a Unidade Básica de Saúde de Bonsucesso.

A vacinação foi realizada em sistema drive-thru, mas pessoas à pé também foram atendidas. Para evitar aglomeração foi feita a distribuição de senhas conforme o número de doses.