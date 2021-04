Por O Dia

A Prefeitura de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise de Combate à Covid-19, das secretarias municipais de Saúde e de Trabalho, Emprego e Economia Solidária e do SINE Teresópolis, divulgam o processo de inscrição para contratação imediata e para cadastro de reserva de médicos como um fortalecimento do sistema público de saúde no enfrentamento à pandemia.

A seleção é voltada para a Estratégia Saúde da Família ( ESF) e para a Unidade de Cuidados Intermediários Dr. Eitel Abdallah (plantões 12H e 24H). Os candidatos deverão fazer a sua inscrição, até dia 30 de abril de 2021, no Portal do Trabalhador , através do preenchimento do formulário disponível.

O cadastro é temporário, com validade até 31 de dezembro, e não estabelece a obrigatoriedade de contratação por parte da Prefeitura de Teresópolis. Após a análise das informações e documentos enviados pelo candidato, serão agendadas as entrevistas com os recrutadores da Secretaria Municipal de Saúde. Outras informações podem ser requeridas no telefone (21) 2742-3352, ramal 258.