Por O Dia

Publicado 07/04/2021 19:16

Desde o final de dezembro, quando a Prefeitura instalou um tomógrafo exclusivo para os atendimentos da UPA, a unidade de pronto atendimento 24h já realizou quase 3 mil tomografias computadorizadas de tórax, crânio, abdômen e outros nesses últimos 3 meses. Isso se deve à agilidade que o equipamento trouxe com o fim do deslocamento do paciente para o HCT, reduzindo o tempo de realização do exame de 5 horas para 10 minutos.



Segundo o diretor médico da UPA 24 Horas, Demétrio Arbex, maior rapidez no diagnóstico e na definição da conduta médica são os maiores benefícios para o paciente. “Com o exame em mãos, o médico tem condição técnica e mais rapidez para definir se é caso cirúrgico, de internação ou de tratamento domiciliar e ainda evitar que pacientes em situação grave descompensem no trajeto até o hospital. Fazer os exames aqui também reduziu o número de saídas da ambulância com equipe médica e enfermeiros da unidade”, relatou.



Desde 2010, pacientes que davam entrada na UPA com indicação de exame de imagem eram transportados de ambulância até o Hospital das Clínicas de Teresópolis (HCTCO) para a realização. A máquina também facilitou o diagnóstico de Covid-19 em pacientes sintomáticos. Hoje, o tomógrafo registra em média 50 exames por dia. E, segundo Demétrio, a expectativa é que em breve também sejam realizados os exames eletivos ambulatoriais na UPA.