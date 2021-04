Por O Dia

Publicado 08/04/2021 15:22

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta quinta-feira (8/04) que já estão em operação os 10 leitos clínicos pelo Sistema Único de Saúde contratados pelo município no Hospital Beneficiência Portuguesa. Segundo a Prefeitura, a ampliação faz parte da reestruturação na Saúde comunicada em março pelo Executivo

A partir de agora, o Hospital Beneficiência Portuguesa passa a receber os pacientes “não Covid-19” da UPA 24h, ou seja, sem gravidade (sala amarela), reduzindo assim a ocupação da unidade de pronto-atendimento para que nela seja mantido o foco no atendimento a pacientes Covid-19 e outras emergências graves.

Ainda de acordo com a Prefeitura, além da dedicação da UPA 24h aos casos de Covid-19 e outras emergências graves, a reestruturação da saúde também inclui: a mudança do atendimento do SPA Dr. Eitel Abdallah para uma unidade intermediária para atendimento e internação de pacientes clínicos. A reestruturação das unidades está em andamento e será concluída nos próximos dias.