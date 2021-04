Por O Dia

Os policiais militares do 30º BPM de Teresópolis apreenderam unidades de cocaína e maconha durante ações de combate ao tráfico realizadas nesta quinta-feira (8/04) na comunidade do Rosário, no bairro São Pedro, e no bairro Mottas.

No Rosário, os PMs chegaram a flagrar um grupo de suspeitos próximo a um bar na Rua Francisco da Rocha, mas ao perceberem a aproximação dos militares, eles fugiram, deixando para trás uma sacola na qual estavam as drogas. Na ação foram apreendidos 57 pinos de cocaína, cinco tabletes de maconha e um radiotransmissor.

Em Mottas, após receberem informações de que uma carga de drogas havia chegado ao bairro, os policiais militares dos destacamentos de Policiamento Ostensivo (DPOs) de Bonsucesso e Vargem Grande fizeram buscas em uma área de mata, na RJ-130, e conseguira apreender 20 sacolés de cocaína e dez tabletes de maconha.

Todo o material foi encaminhado para a 110ª DP, onde os casos foram registrados, e depois encaminhados para análise.