Por Paula Valviesse

Publicado 09/04/2021 18:32

Teresópolis recebeu do Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado, mais 4.490 doses de vacinas contra a Covid-19. Do lote atual, 1.800 são para aplicação da primeira dose, sendo que 550 são destinadas especificamente para a imunização dos agentes de segurança pública, incluídos recentemente pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) como grupo prioritário.

Já as 2.690 doses recebidas pelo município tem como finalidade a imunização com a segunda dose. Segundo a Prefeitura, o município, atualmente, já vacinou 13,25% da população com a primeira dose da vacina.