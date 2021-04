Por O Dia

Publicado 10/04/2021 14:55

A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal (COPBEA) de Teresópolis autuou, na última quinta-feira (8/04) os proprietários de animais de grande porte que estavam soltos nas ruas do município. As ocorrências atendidas recolheram cavalos soltos nos bairros do Alto, 40 Casas, Caxangá, Granja Guarani e Pedreira.

Segundo a COPBEA, os responsáveis pelos animais pagarão multa que pode chegar a R$ 2 mil. Pela infração ser cumulativa, em casos de reincidência, a multa pode dobrar para até R$ 4 mil. Além disso, os donos dos animais podem responder a processo administrativo e policial, por crime de maus-tratos.

No último dia do mês de março, a coordenadoria também resgatou um cavalo em situação de maus-tratos e abandono no bairro São Pedro . A ação contou com o apoio das polícias Civil e Militar e os donos foram autuados nos termos da lei contra maus-tratos aos animais.

Segundo a coordenadoria, o animal apresentava um quadro grave de desnutrição e perda de visão do olho esquerdo devido a um ferimento não tratado. Após o resgate, ele foi cuidado e depois encaminhado para um lar temporário em Vargem Grande.

A COPBEA alerta que denúncias de maus-tratos a animais devem ser feitas pelo Whatsapp da Ouvidoria (21) 98126-4038, de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h. É importante também enviar, se possível, fotos e vídeos mostrando a situação.