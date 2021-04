Por O Dia

Publicado 13/04/2021 18:42

Nesta quarta-feira (14/04), a Prefeitura Municipal de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, vai imunizar idosos acima de 66 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação acontece no sistema drive-thru (dentro do carro), na cidade e interior.

Com distribuição de senhas no local, o atendimento acontecerá das 9h às 15h nos seguintes locais: na Secretaria Municipal de Saúde, na Tijuca (Rua Júlio Rosa, 366) – 1100 doses; em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde) – 230 doses; e em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde) – 300 doses.

Para quem for a pé, haverá filas para o atendimento ser feito. Os idosos precisam levar documentos de identificação (identidade e CPF), cartão SUS e comprovante de residência.