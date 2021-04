Por O Dia

Na tarde desta quarta-feira (14/04), a Secretaria de Saúde de Teresópolis deu início a vacinação dos policiais militares do 30º BPM com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A ação foi realizada no espaço do 7º CPA (Comando de Policiamento de Área), no Parque Ermitage.

A imunização dos agentes de segurança, que recentemente entraram no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, foi acompanhada de perto pelo comandante do 7º CPA, coronel Marcos André de Lima Pacheco, e pelo comandante do 30º BPM, tenente-coronel Fábio Cardoso.

Teresópolis recebeu do Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado, na sexta-feira (9/04), mais 4.490 doses de vacinas contra a Covid-19. Do lote, 1.800 vacinas eram destinadas para aplicação da primeira dose, sendo que 550 doses foram especificamente enviadas para a imunização dos agentes de segurança pública.