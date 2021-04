Por O Dia

A Divisão de Busca e Recapturas (Recap), da Subsecretaria de Gestão Operacional (SEAPOP), órgão de execução da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), cumpriu um mandado de prisão contra uma mulher natural de Teresópolis, condenada pelo crime de tráfico de drogas e que estava foragida da Justiça desde 2018, nesta quinta-feira (15/04). J.S. de C., estava escondida em uma residência no bairro Liberdade, em Rio das Ostras.

Segundo os agentes penitenciários, a criminosa possui três anotações criminais, e cumpria pena em regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenada a cinco anos. Mas em 2018, ela fugiu do Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro (SEAPIS), onde deveria se apresentar todas as noites, conforme o regime prisional estabelecido. Por isso, foi expedido o mandado de prisão pela Vara de Execuções Penais.

A prisão ocorreu sem resistência por parte da acusada, não havendo a vitimização de civis inocentes ou agentes do Estado. No entanto, quando os agentes da Recap chegaram até o endereço no qual ela estava escondida, o marido da acusada, contra o qual não havia nenhum mandado, fugiu pelo buraco do ar-condicionado, saindo para o telhado. O fato então foi comunicado pelos agentes penitenciários aos Policiais Civis da 128ª DP (Rio das Ostras), onde a prisão da acusada foi registrada para as devidas formalidades legais, antes dela ser encaminhada para o sistema prisional.