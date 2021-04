Com alteração, retorno foi ampliado em cerca de 5 metros de extensão Bruno Nepomuceno

Com o objetivo de minimizar filas de veículos, principalmente em horários de pico, a Secretaria de Segurança Pública de Teresópolis fez alterações no sentido do retorno existente no cruzamento da Avenida Feliciano Sodré com a Rua Magé, próximo ao supermercado Green Fruit, na Várzea, que passa a ser feito em mão inglesa.Utilizado pelos motoristas como rotatória, o retorno foi ampliado em cerca de 5 metros de extensão, para permitir acesso rápido aos dois lados da via e dar fluidez ao tráfego. A nova regra começou nesta quarta-feira (14/10), com orientação da equipe da Guarda Civil Municipal.“Agora, o retorno é feito em mão inglesa. Para isso ser possível, o canteiro central foi encurtado e o trecho de passagem de carros e motos foi ampliado em cerca de 5 metros, asfaltado e sinalizado, para permitir que mais de um veículo possa fazer o retorno, com rapidez e segurança, evitando retenção principalmente em horário de pico. Estamos em momento de adaptação à nova regra, por isso, peço que os condutores de veículos redobrem a atenção à sinalização”, orienta o secretário municipal de Segurança Pública, Marcos Antonio da Luz.