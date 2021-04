Por O Dia

16/04/2021

A Prefeitura Municipal de Teresópolis inicia na próxima segunda-feira (19/04) a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza H1N1. Nesta etapa inicial, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, são priorizadas crianças de 6 meses a menos de 6 anos, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filhos em até 45 dias) e povos indígenas.

Serão três fases. A primeira fase acontece entre os dias 19 de abril e 14 de maio para crianças, gestantes e puérperas. A vacinação ocorre das 8h às 17h em todas as unidades de atenção primária à Saúde (postos de saúde) e também no Centro Materno Infantil (na Várzea). Já para os profissionais de Saúde, a vacinação será feita nas unidades públicas e conveniadas ao SUS onde atuam, e no Centro de Saúde da Várzea.

A segunda fase será entre os dias 17 de maio e 11 de junho, quando serão vacinados idosos acima de 60 anos e professores da rede pública e privada.

A terceira fase acontece entre 14 de junho e 17 de julho, com a imunização de pessoas com comorbidades e/ou deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, além da população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas.