Por O Dia

Publicado 20/04/2021 18:19

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro, do 30º BPM, apreenderam 470 pinos de cocaína, que teriam vindo do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, para abastecer o tráfico de drogas na comunidade do Barroso, em Teresópolis.

A operação foi realizada na noite do último domingo (18/04). Com as informações de que a droga estava sendo transportada para a localidade, os PMs organizaram um cerco, no qual foram presos o suspeito de trazer a droga da capital e também dois receptadores.

Segundo a PM, os três presos eram naturais do Rio de Janeiro. Todo material e os suspeitos foram conduzidos para 110° DP, onde o caso foi registrado.