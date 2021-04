Por O Dia

Publicado 21/04/2021 19:46

Na manhã desta quarta-feira (21/04), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro, com informações levantadas pelo Serviço Reservado (P2), organizaram uma ação de combate ao tráfico que resultou na apreensão de drogas e de um artefato explosivo artesanal, no Morro dos Pinheiros, em Teresópolis.

Segundo a PM, um suspeito preso em outra ação estaria guardando drogas em um tonel, enterrado na Rua Rei Alberto. No local, foram apreendidos 618 pinos de cocaína. Todo material foi encaminhado para a 110ª DP, onde o caso foi registrado.