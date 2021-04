Por O Dia

Publicado 25/04/2021 12:14

A Secretaria de Saúde de Teresópolis recebeu neste domingo (25/04) mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Desta vez foram entregues ao município 4.940 doses da Astrazeneca/ Oxford para ampliar a vacinação de idosos e 790 doses da CoronaVac, destinadas à imunização dos agentes de segurança e trabalhadores da Saúde.

Com a entrega de mais vacinas pelo Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado, o município informa que pretende concluir a vacinação dos idosos com idade entre 60 e 62 anos. O novo calendário será divulgado durante a semana pela Secretaria de Saúde, assim como a chamada para recebimento da segunda dose.