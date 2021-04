Por O Dia

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, lançou a campanha de arrecadação de cobertores e agasalhos em 2021. O público-alvo são as famílias em vulnerabilidade social cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Centro Especializado de Referência de Assistência Social (CREAS) do município.

As doações podem ser entregues nos CRAS e no CREAS, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Instituições públicas ou privadas, que desejem participar, também podem aderir à campanha, assim como a população em geral.



“Doar é um ato de amor ao próximo. Faz bem para quem doa e para quem recebe. Com a chegada do inverno, as pessoas em situação de vulnerabilidade ficam expostas ao frio. Por isso, como em anos anteriores, estamos lançando a campanha 2021 para arrecadar agasalhos e cobertores. E este ano a doação torna-se ainda mais importante para que os moradores que precisam não fiquem mais vulneráveis durante a pandemia”, enfatizou o prefeito Vinicius Claussen.



Teresópolis tem cerca de 17 mil famílias inscritas no CADÚnico, dessas, em torno de 5.700 recebem o benefício do Programa Bolsa Família. “As doações serão destinadas para as aproximadamente 700 famílias que se encontram em maior vulnerabilidade social”, explica Valdeck Amaral, secretário municipal de Desenvolvimento Social. “O poder público tem obrigação de fazer a sua parte, mas pedimos a união de todos que puderem colaborar com esta campanha solidária em benefício daqueles que mais precisam de ajuda”, conclama.



Confira os postos de entrega de donativos:

• CRAS Alto: Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 190, Várzea.

Telefone (21) 3641-3019



• CRAS Barroso: Rua Par, 170, Barroso.

Telefone (21) 3642-1055



• CRAS Fischer: Rua Pedro Eleutério de Oliveira, 213, Fischer.

Telefone (21) 3641-9490



• CRAS Meudon: Rua Caramuru, 108, Meudon.

Telefone (21) 3641-1437



• CRAS São Pedro: Rua Fileuterpe, 845, São Pedro.

Telefone (21) 2742-3080



• CRAS Volante Parque Ermitage: Estrada Rio-Bahia, km 80, Conj. Habitacional Parque Ermitage.



• CRAS Volante Bonsucesso/E.M. Francisco Mª Dállia: Est. Teresópolis-Friburgo, km 28.



• CREAS: Rua Carmela Dutra, 812, Agriões.

Telefone (21) 2742-8722