Por O Dia

Publicado 30/04/2021 20:59

A Secretaria de Segurança Pública de Teresópolis, por meio da Guarda Civil Municipal, realizou, em conjunto com o 30º BPM, na noite desta quinta (29/04), mais uma Operação “Moto Legal”, voltada para a abordagem de motociclistas em Teresópolis. A ação atendeu a inúmeras reclamações de contribuintes, os quais registraram reclamações sobre motociclistas utilizando motocicletas com o cano de descarga modificado, produzindo barulho ensurdecedor e gerando desta forma a perturbação da ordem e sossego em via pública.



Ao realizar a Operação em conjunto com o 30° BPM, os agentes observaram ainda o grande índice de motos irregulares e motoristas não habilitados para categoria A, que os qualificam a conduzir motocicletas.

A operação fez abordagens na Avenida Alberto Torres, no Alto, e na Avenida Delfim Moreira, na Várzea. Os registros foram os seguintes: 41 motos abordadas, sendo 10 motos com condutores sem Carteira de Habilitação; 3 motos conduzidas para o Depósito Municipal (2 com canos esportivos e 1 sem placa e sem documentação).



A Secretaria Municipal de Segurança Pública, através da Guarda Civil Municipal, em parceria com os veículos de imprensa, vem orientando e solicitando aos empresários da cidade para que contratem profissionais motociclistas apenas habilitados e com a documentação do veículo na validade, o que vem ajudando bastante o trabalho da GCM.