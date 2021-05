Por O Dia

Publicado 01/05/2021 14:44

A inauguração da Casa do Trabalhador em Teresópolis, prevista para o dia 27 de maio, será o marco do mês do Trabalho em Teresópolis. Além dessa importante conquista para o município, a Prefeitura, através da Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, em parceria com o Conselho Municipal de Trabalho e Emprego, organizou uma programação de atividades para o mês. Entre as atividades estão a Conferência Municipal de Trabalho e Emprego e uma nova edição do Feirão “Emprega Terê”.

Programa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, criado através da Lei nº 6.611/2013, a Casa do Trabalhador tem o objetivo de implementar políticas de trabalho, emprego e geração de renda, estimular a formação e a qualificação dos cidadãos, desenvolvendo ações de apoio ao trabalhador para contribuir com a sua inserção, reinserção e manutenção no mercado de trabalho por meio de parcerias com instituições formadoras de ensino.

“A instalação da Casa do Trabalhador em Teresópolis é uma das metas do nosso programa de governo e representa uma grande conquista para o município. Também precisamos enfatizar que mesmo durante um dos períodos mais difíceis da economia, provocado pela pandemia do Coronavírus, os esforços da nossa gestão têm gerado bons resultados no quesito empregabilidade”, destaca o prefeito Vinicius Claussen.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Teresópolis vem se destacando com saldo positivo de empregos desde agosto de 2020 a março de 2021. Fevereiro deste ano foi o melhor dos últimos 13 anos, com saldo positivo de 216 empregos.

Segundo a Prefeitura, o resultado positivo se deve à criação do Programa de Recuperação Econômica e Geração de Emprego - “Pra Cima Terê”, lançado em agosto de 2020 pelo Gabinete de Crise. Com ações potencializadas para a geração de empregos formais diretos e indiretos, a iniciativa possui várias estratégias para estimular o empreendedorismo e os investimentos públicos e privados.

“Dados do Caged apontam que estamos há 8 meses seguidos com saldo positivo de emprego, mas sabemos que precisamos avançar no estímulo a novas oportunidades de emprego em nossa cidade, seja pela atração de investimentos no setor privado seja na qualificação do trabalhador”, enfatizou o Prefeito.

Programação Mês do Trabalho

Focada nos esforços para continuar preservando os empregos dos teresopolitanos, a Secretaria de Trabalho organizou um cronograma de atividades para o mês de maio.

- Conferência Municipal de Trabalho e Emprego (de 11 a 13/05);

- Homenagens com o Troféu Trabalhador do Ano (11 de maio);

- Feirão ‘Emprega Terê’ (de 17 a 28/05);

- Seminário Virtual do Trabalhador (18 a 20 de maio);

- Inauguração da Casa do Trabalhador com previsão do primeiro curso já para o dia 27/05;

- WebSérie do Trabalhador (todas as sextas-feiras);