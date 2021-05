Por O Dia

Publicado 03/05/2021 17:32

Com a redução do número de doses da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, enviadas aos municípios no último mês, a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, publicou em suas redes sociais que o novo lote do imunizante recebido neste domingo (2/05), com 570 doses da CoronaVac, será destinado exclusivamente à aplicação da segunda dose do imunizante.

Neste domingo, o município recebeu um novo lote de vacinas do Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado, no qual foram enviadas também 6.130 doses da vacina Astrazeneca. Com esse quantitativo, Teresópolis dará continuidade a imunização da população com a primeira dose, avançando na vacinação dos grupos prioritários.

Até o momento, Teresópolis já aplicou 56.039 doses das vacinas contra a Covid-19, sendo 35.994 imunizadas com a primeira dose e 20.045, com as duas doses necessárias.