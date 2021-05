Por O Dia

Publicado 04/05/2021 16:47

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu uma nota nesta terça-feira (4/05) sobre a falta da vacina CoronaVac no município para aplicação da segunda dose do imunizante. Segundo a Secretaria, a dose de reforço será adiada por 10 dias.

“A Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis informa que, devido à falta de entrega de novas remessas da CoronaVac, terá que adiar a aplicação da segunda dose desta vacina. Teresópolis manteve a vacinação com a reserva técnica até o momento, porém o estoque se esgotou, como já havia acontecido em outros municípios e estados do Brasil. Pelo cronograma do Ministério da Saúde, não haverá reposição da CoronaVac em quantidade suficiente antes do prazo informado”, informa.

Publicidade

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, por enquanto será mantida apenas a vacinação com a segunda dose em acamados. O município ressalta ainda que, apesar da falta da CoronaVac, a imunização contra a Covid-19 continua, uma vez que foi recebido no último domingo (2/05) um novo lote, contendo doses da vacina Astrazeneca.