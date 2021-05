Por O Dia

Publicado 06/05/2021 17:38

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Subsecretaria de Assessoramento de Transportes, vinculada a Secretaria Municipal de Segurança Pública, divulgou nesta quinta-feira (6/05) que um veículo pertencente ao município, envolvido em acidente há sete anos, e que estava desaparecido até então, foi localizado em São Paulo.

O carro, modelo Gol, branco, placa KOB-9957, agora encontra-se na oficina da Prefeitura para avaliação de danos e levantamento para verificar se há possibilidade de recuperação mecânica. Ele foi encontrado após investigação da equipe da Subsecretaria de Assessoramento de Transportes em um pátio de uma seguradora na cidade de Suzano, em São Paulo.



Adquirido em 2012 com recursos do Fundo Municipal de Saúde e pertencente à frota da Secretaria Municipal de Saúde, o veículo se envolveu em um acidente em abril de 2014, na altura do KM 108 da Estrada Rio-Teresópolis. O desaparecimento foi descoberto em 2019, durante levantamento do tombamento dos veículos da Prefeitura, e o carro foi localizado em março deste ano.



“Após intensa investigação, descobrimos que no momento do acidente, a seguradora foi acionada e recolheu o veículo. Porém, a chefia do setor de viaturas da Secretaria de Saúde na época não abriu o sinistro, ‘abandonando’ a causa e o bem. Não sabemos em quantas oficinas e depósitos o carro passou até chegar ao pátio da seguradora e, infelizmente, não há a possibilidade de recuperação através do seguro devido ao tempo transcorrido”, relata Marcelo Pereira, subsecretário de Assessoramento de Transportes.



Após contato com o gestor da seguradora e confirmação de que o veículo pertence à frota da Prefeitura de Teresópolis, os secretários de Segurança Pública, Marcos Antonio da Luz, e de Saúde, Antônio Vasconcellos, autorizaram a busca do Gol e determinaram que, caso haja possibilidade de recuperação, o veículo seja reintegrado ao patrimônio público e volte a ser usado no atendimento logístico do Setor de Viaturas da Saúde.