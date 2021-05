Por O Dia

Publicado 06/05/2021 20:53

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, vacina contra a Covid-19 com a primeira dose, nesta sexta-feira (7/05), as pessoas com Síndrome de Down a partir dos 18 anos de idade residentes no município. A medida segue designação, de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no Brasil.



Já no sábado (8/05), serão imunizadas grávidas com 18 anos completos em diante, em qualquer período de gestação, e mulheres que tiveram bebê recentemente, depois de 45 dias do parto (puérperas).



Tanto na sexta-feira quanto no sábado, também será aplicada a segunda dose da vacina AstraZeneca/Oxford para as pessoas vacinadas há 90 dias.



O atendimento acontecerá das 9h às 15h, no sistema drive-thru (dentro do carro) na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Júlio Rosa, 366, na Tijuca), em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde) e em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde). Pessoas a pé também serão atendidas.



Confira os documentos a serem apresentados:

- Pessoa com Síndrome de Down: Documentos de identificação (identidade e CPF) da própria e do responsável, cartão SUS (se tiver) e comprovante de residência em Teresópolis.

- Grávidas a partir de 18 anos em qualquer período de gestação: Documentos de identificação (identidade e CPF), cartão SUS (se tiver), cartão do acompanhamento pré-natal ou laudo médico e comprovante de residência em Teresópolis.

- Puérperas: Documentos de identificação (identidade e CPF), cartão SUS (se tiver), declaração de nascido vivo, declaração de alta da maternidade, certidão de nascimento do bebê e comprovante de residência em Teresópolis.



Orientações para vacinação de gestantes e puérperas:



- A puérpera que estiver amamentando deverá ser orientada a não interromper o aleitamento materno.

- Sem escolha de vacina: A vacinação poderá ser realizada com qualquer vacina de plataforma de vírus inativado, vetor viral ou mRNA, respeitando os intervalos entre as doses recomendados pelo Plano Nacional de Imunização/Ministério da Saúde.

- Intervalo entre vacinas: Deverá ser respeitado o intervalo de, no mínimo, 14 dias entre a administração da vacina Influenza e/ou outra vacina do calendário de vacinação da gestante/puérpera e a administração da vacina Covid-19.