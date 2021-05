A Prefeitura de Teresópolis publicou em edição extra do Diário Oficial desta semana a Resolução 002/2021, da Secretaria Municipal de Saúde, queincluídas como prioritárias para a vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis, de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. O documento tem como objetivo orientar a população sobre quem deve se cadastrar para receber a imunização.Além das gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente inscritas no Benefício de Prestação Continuada-BPC e com mais de 18 anos, somente pessoas com as comorbidades informadas na lista e devidamente comprovadas através de laudo médico descritivo da doença ou atestado médico indicando a necessidade da vacina por conta da condição de saúde elegível serão imunizadas na “Fase 3”.Também deverão ser apresentados receita emitida nos últimos 6 meses contendo a prescrição de medicamento(s) contra doenças que estejam contempladas como comorbidades e laudo de exame diagnóstico que comprove a patologia contemplada como comorbidade.Pessoas com tais comorbidades deverão preencher o cadastro que já está disponível no site oficial da Prefeitura de Teresópolis . O seguimento dessa imunização ainda não tem data informada, pois depende do envio de novas doses por parte do governo federal.