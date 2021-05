Por O Dia

Publicado 10/05/2021 14:11

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Serviço Reservado (P2), do 30º BPM de Teresópolis, prenderam neste domingo (9/05) um homem de 43 anos, suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas na comunidade do Rosário, no bairro São Pedro. Com ele foram apreendidos dois quilos de cocaína, em mil embalagens pequenas, que, segundo a PM, seria destinado a abertura de uma “boca de fumo” na comunidade do Morro dos Pinheiros, no centro de Teresópolis.

De acordo com a PM, os traficantes que dominam a área conhecida como “Complexo PPR”, que engloba as comunidades do Perpétuo, Pimentel e Rosário, teriam recebido o material, que seria entregue para um mulher de 31 anos, que ficaria responsável pela entrega das drogas na comunidade do Morro dos Pinheiros.

Publicidade

As drogas e o suspeito foram encaminhados para a 110ª DP (Teresópolis), onde ele permaneceu preso por tráfico.