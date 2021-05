Por O Dia

Publicado 11/05/2021 17:26

A Prefeitura de Teresópolis publicou no Diário Oficial desta terça-feira (11/05) o Decreto Municipal 5.516/2021, que altera o conjunto de medidas restritivas contra o avanço do coronavírus no município. As mudanças no decreto foram definidas e aprovadas pelo Gabinete de Crise, liderado pelo prefeito Vinicius Claussen, que esteve reunido na tarde desta segunda-feira (10/05), após análise do cenário dos últimos 15 dias da pandemia no município.



“Nos últimos 15 dias, o município registrou uma queda significativa nos índices que mostram o contágio pela Covid-19 em Teresópolis, o que pode ser visto pela redução de números de novos casos, de procura por atendimento de urgência no Pedrão e na UPA e de internações. Isso só foi possível porque adotamos medidas importantes, como o rodízio de CPF, um diferencial entre os outros municípios e que permitiu manter em funcionamento as atividades econômicas, minimizando os impactos da pandemia e salvando empregos. Também mantivemos restrições de várias atividades e tivemos a colaboração da população”, afirma o prefeito.



No documento, além da manutenção do sistema de rodízio de CPF para acesso aos estabelecimentos comerciais, foram listadas novas determinações, que estarão vigentes até 24 de maio.



- Os estabelecimentos comerciais podem funcionar até às 24h.



- De 1h às 5h da manhã é permitido o funcionamento exclusivamente dos seguintes serviços essenciais: serviços de saúde, serviços veterinários, farmácias, postos de gasolina (sem conveniência) e serviços de concessionárias públicas.



- Fica permitida a visitação às sedes dos parques situadas no município (federal, estadual e municipal), seguindo as regras sanitárias definidas para o segmento.



- Ficam permitidas as cerimônias religiosas e sociais com até 50% da capacidade do local. Nas atividades sociais, a música é exclusivamente ambiente e/ou instrumental, sem pista de dança, e estes entram na contagem total do limite de ocupação.



- Seguem proibidos os eventos com cobrança de ingressos.



- Fica permitido o funcionamento de cinemas, com até 30% da lotação.



“Estamos permitindo com cautela o retorno gradual de algumas atividades, que terão acompanhamento de perto das nossas equipes de fiscalização, buscando dar um fôlego para setores que vêm sofrendo muito com a pandemia, fechando muitos postos de trabalho e empresas. E assim seguimos equilibrando a saúde com a preservação dos empregos dos teresopolitanos”, conclui Vinicius Claussen.