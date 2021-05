Por O Dia

Publicado 12/05/2021 16:28

Conforme permitido no Decreto Municipal 5.516/2021, publicado pela Prefeitura de Teresópolis no Diário Oficial , os parques sediados no município estão abertos para visitação a partir desta quarta-feira (12/05). De acordo com o texto, o acesso às três áreas de conservação existentes deve seguir as regras sanitárias, como uso obrigatório de máscaras, além disso a circulação de pessoas precisa respeitar o sistema de rodízio de CPF, que limita a entrada conforme dígito final par, em dias pares, e impar, em dias impares.

Teresópolis sedia três grandes áreas naturais de preservação: o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), unidade de conservação Federal, subordinada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); o Parque Estadual dos Três Picos, que faz divisa com outros municípios e na cidade possui o Posto Avançado do Jacarandá, ponto de partida para diversas trilhas; e o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, maior unidade de conservação de proteção integral criada por um município no Estado do Rio de Janeiro.

Publicidade

Contudo, segundo o decreto, estão permitidas apenas atividades de visitação a esses espaços, continuando suspensas atividades de rapel, escalada e camping nas áreas de conservação. A determinação de reabertura dos parques será reavaliada ao final do prazo de duração do decreto, que vigora até o dia 24 deste mês, podendo haver flexibilização ou restrição ao acesso de pessoas, conforme os índices de contágio e taxas de ocupação hospitalar no município.