Publicado 12/05/2021 17:10

Neste sábado (15/05), o Detran-RJ realiza mais um mutirão de atendimento ao público e Teresópolis está entre os 87 postos do Estado que oferecerão os serviços. Para respeitar as seguranças sanitárias, o atendimento será mediante agendamento prévio. Para isso, o usuário deve marcar o serviço escolhido pelo site do Detran ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas já estão disponíveis.

“Este será nosso 25º mutirão de atendimento aos sábados. Mapeamos os serviços mais procurados pelo cidadão e já atendemos mais de 100 mil usuários. Além disso, estamos aumentado também nossas vagas diárias para proporcionar, com segurança, um atendimento eficiente ao cidadão fluminense”, explicou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

No Posto do Detran de Teresópolis estarão disponíveis os serviços de transferência de propriedade; primeira licença; troca de município; troca de jurisdição; mudança para placa Mercosul; baixa e inclusão de alienação; mudança de cor; blindagem; inclusão de combustível; troca de categoria; alteração de nome/razão social; inclusão de ANTT; alteração de características; e 2º via do CRV. O atendimento será das 8h às 17h.