Por O Dia

Publicado 13/05/2021 14:18

A Secretaria de Saúde de Teresópolis emitiu um comunicado nesta quarta-feira (12/05) com esclarecimentos sobre a vacinação de pessoas com deficiência. Conforme definições do Ministério da Saúde, as pessoas com deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) estão mais suscetíveis aos impactos da pandemia em razão da condição de vulnerabilidade socioeconômica e, portanto, foram incluídas no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece ainda que as demais pessoas com deficiência permanente serão imunizadas no decorrer do PNO (Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19). Seguindo as determinações do Ministério da Saúde, pessoas com deficiências que não tenham BPC só são incluídas como prioridades se tiverem patologias associadas, por exemplo, diabetes, hipertensão, doenças coronárias.