Balanço da Guarda Municipal de Teresópolis reúne informações dos meses de março, abril e início de maio Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 16:40 | Atualizado 13/05/2021 16:44

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Guarda Civil Municipal, vinculada à Secretaria de Segurança Pública, divulgou um balanço das ações de fiscalização no enfrentamento à pandemia de Covid-19, entre os meses de março e maio. De acordo com o relatório, mais de 20 mil veículos foram abordados nas barreiras sanitárias implantadas nas entradas do município, incluindo ônibus.



As operações fazem parte das medidas adotadas pelo Gabinete de Crise, coordenado pelo prefeito Vinicius Claussen, determinadas por decreto municipal, visando evitar o aumento da transmissão do coronavírus.



O levantamento inclui abordagens em ônibus para conferir o cumprimento da regra, em vigor na época, de circulação por “rodízio de CPF” para acesso ao transporte público, a fim de evitar aglomeração; operações itinerantes por final de CPF em vários bairros e fiscalizações em barreiras sanitárias nas entradas da cidade.



“A GCM atua diretamente nessas ações e também acompanha a equipe multidisciplinar da Prefeitura que verifica se os estabelecimentos comerciais e de serviço estão cumprindo as medidas sanitárias e restritivas para evitar o contágio pelo coronavírus. É uma união de esforços dos servidores municipais que atuam nas operações de fiscalização em todo o município”, destaca Marcos Antonio da Luz, secretário municipal de Segurança Pública.



Março



• 40 coletivos fiscalizados em vários bairros para verificar o cumprimento do rodízio de CPF no transporte público;

• Blitz itinerante de CPF nos bairros, com 3.507 veículos abordados de 22 a 31 de março;

• Atuação em duas barreiras sanitárias, com 9.030 veículos abordados entre os dias 19 e 31 de março, com 302 motoristas orientados a retornar para suas cidades de origem por não estarem entre as situações elencadas em decreto municipal, para entrar em Teresópolis.



Abril



• 20 coletivos fiscalizados em vários bairros para verificar o cumprimento do rodízio de CPF no transporte público;

• Blitz itinerante de CPF, na cidade e no interior, com 3.783 veículos abordados de 1º a 12 de abril;

• Atuação em duas barreiras sanitárias, com 13.371 veículos abordados entre os dias 1º e 30 de abril, com 680 motoristas orientados a retornar para suas cidades de origem por não estarem entre as situações elencadas em decreto municipal, para entrar em Teresópolis.



Maio

• Atuação em duas barreiras sanitárias, com 2.930 veículos abordados entre os dias 1º e 12 de maio e 98 motoristas orientados a retornar para suas cidades de origem por não estarem entre as situações elencadas em decreto municipal, para entrar em Teresópolis.