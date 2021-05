Por O Dia

Publicado 13/05/2021 21:07

Nesta sexta-feira (14/05), a Secretaria de Saúde dará continuidade à imunização da população contra a Covid-19 com a vacina AstraZeneca. Serão vacinados os homens de 58 e 59 anos e as mulheres de 58 anos, com comorbidades.

A vacinação acontecerá das 9h às 15h, nos três postos de drive-thru montados na Secretaria Municipal de Saúde, na Tijuca, em frente à UBS de Bonsucesso e em frente à Unidade de Saúde de Pessegueiros. Pessoas a pé também serão atendidas. Haverá distribuição de senhas.



Para auxiliar as pessoas sobre as comorbidades prioritárias na atual fase do Plano de Imunização, definida pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura publicou a resolução 002/2021 da Secretaria Municipal de Saúde.

No total, estão sendo oferecidas 3.700 doses da vacina, com a seguinte proporção: 1,7 mil doses para homens de 59 anos (1.350 na Tijuca, 200 em Bonsucesso e 150 em Pessegueiros); 1 mil doses para homens de 58 anos (750 na Tijuca, 150 em Bonsucesso e 100 em Pessegueiros); e 1 mil doses para mulheres de 58 anos (750 na Tijuca, 150 em Bonsucesso e 100 em Pessegueiros).



As pessoas deverão apresentar um documento de identificação (identidade e CPF), cartão SUS (se tiver), comprovante de residência em Teresópolis, laudo ou parecer médico original atualizado com uma receita médica dos últimos 6 meses comprovando a comorbidade.



A Secretaria Municipal de Saúde aguarda para o fim de semana a entrega de mais doses de AstraZeneca para avançar na imunização do público com comorbidades.