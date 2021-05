Por O Dia

Publicado 14/05/2021 17:58

Na tarde da última terça-feira (12/05), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 30º BPM de Teresópolis, organizaram uma operação de combate ao tráfico para localizar um esconderijo de drogas na comunidade do Pimentel.

O esconderijo foi localizado na Rua Manoel Carreiro, mas ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram. Ainda assim foram apreendidos 130 papelotes de cocaína e 204 tabletes de maconha, que foram encaminhados para a 110ª DP, onde o caso foi registrado.

Também na terça-feira, os PMs do Patamo prenderam um homem de 32 anos, por envolvimento com o tráfico. O suspeito foi abordado quando tentava entrar numa área de mato, ao lado da escadaria da Rua Luiz Noguet, no Perpétuo. Com ele foram apreendidos 83 sacolés de maconha e 32 cápsulas de cocaína.