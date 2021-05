Por O Dia

Publicado 16/05/2021 10:00

Com a chegada na última sexta-feira (14/05) de um novo lote de vacinas contra a Covid-19, no qual Teresópolis recebeu 660 doses da CoronaVac, o município vai vacinar, nesta segunda-feira (17/05), às pessoas que precisam da segunda dose do imunizante.

Segundo a Secretaria de Saúde, serão 160 destinadas à vacinação de gestantes e as demais para a segunda dose. A imunização acontece das 9h às 15h, em sistema drive-thru, nos três postos de vacinação volante do município.

Para isso, haverá distribuição de senhas, sendo 300 doses disponibilizadas no posto que fica na Secretaria de Saúde, na Rua Júlio Rosa, 366, na Tijuca; 100 doses para vacinação em Bonsucesso, em frente a Unidade Básica de Saúde; e 100 doses em Pessegueiros, em frente ao Posto de Saúde.

O município recebeu ainda novas doses da vacina Astrazeneca, que serão utilizadas, também nesta segunda-feira, na vacinação de pessoas a partir dos 55 anos, com comorbidades.

A vacinação será simultânea, nos três postos, em sistema drive-thru, das 9h às 15h, e também haverá distribuição de senhas. Para este público serão disponibilizadas 1.600 doses no posto da Secretaria de Saúde; 250 doses em Bonsucesso; e 150 doses em Pessegueiros.